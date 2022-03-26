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自衛隊那覇病院、管理主体が空自から陸自に移管

　編集局 　2022/3/26　 フォト社会　


南西諸島の有事発生時の医療拠点、那覇基地内で編成行事

自衛隊那覇病院、管理主体が空自から陸自に移管

那覇基地内で開かれた編成行事で、西部方面総監の竹本竜司陸将（写真左）から同病院長の小池啓司１等陸佐に手渡された看板＝１７日、那覇市

　自衛隊那覇基地内にある自衛隊那覇病院（那覇市）は１７日、管理主体を航空自衛隊から陸上自衛隊に移管した。

　同日、基地内で編成行事が開かれ、西部方面総監の竹本竜司陸将が同病院長の小池啓司１等陸佐に看板を手渡した。

　那覇病院は、隊員や家族の診療のほか、南西諸島の有事発生時の医療拠点となる。

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