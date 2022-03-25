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寄り添う双子のパンダ、仲良くツーショット

　編集局 　2022/3/25　 フォト　


フランス･サンテニャンのボーバル動物園で昨年８月に誕生

寄り添う双子のパンダ、仲良くツーショット

「ユアンドゥドゥ」と「ホアンリリ」と名付けられた双子のパンダ＝１４日撮影、仏サンテニャン（ＡＦＰ時事）

　仲むつまじく寄り添う双子のパンダ。

　それぞれ「ユアンドゥドゥ」と「ホアンリリ」と名付けられた２頭は、フランス中部サンテニャンのボーバル動物園で昨年８月に誕生した。

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