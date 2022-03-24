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ゴッホの世界観に溶け込めるマルチメディア展

　編集局 　2022/3/24　 フォト　


ブラジル・サンパウロで、「ゴッホの向こうへ」の内覧会

ゴッホの世界観に溶け込めるマルチメディア展

サンパウロで、マルチメディア展「ゴッホの向こうへ」の内覧会に参加する報道関係者ら＝１６日撮影、ブラジル・サンパウロ（ＡＦＰ時事）

　ブラジル・サンパウロで、マルチメディア展の内覧会に参加する報道関係者ら。

　展覧会のタイトルは「ゴッホの向こうへ」。人々はオランダの巨匠の世界観に溶け込んだようだ。

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