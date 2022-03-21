世界日報 Web版

ホーム > フォト > 東京で桜開花、気象庁が発表、平年より４日早く

東京で桜開花、気象庁が発表、平年より４日早く

　編集局 　2022/3/21　 フォト社会　


靖国神社にある標本木の開花を確認、昨年より６日遅れ

東京で桜開花、気象庁が発表、平年より４日早く

靖国神社の桜の標本木（ソメイヨシノ）に咲いた花＝２０日午後、東京都千代田区

　気象庁は２０日、東京都千代田区の靖国神社にある桜（ソメイヨシノ）の標本木が開花したと発表した。

　２０２０年と昨年は３月１４日に開花し、１９５３年の統計開始以来最も早い記録だったが、それより６日遅い。ただ、平年に比べれば４日早かった。

　同庁の標本木では、今春の開花は１７日の福岡から始まり、１８日に宮崎、１９日に佐賀、高知、２０日に東京、熊本、鹿児島と進んだ。

フォトのほかの記事

社会のほかの記事