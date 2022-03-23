世界日報 Web版

ホーム > フォト > 待ちに待ったイベント「光のフェスティバル」

待ちに待ったイベント「光のフェスティバル」

　編集局 　2022/3/23　 フォト　


クロアチア・ザグレブの国立劇場前で、コロナ禍で中断

待ちに待ったイベント「光のフェスティバル」

ザグレブの国立劇場前で催されたイベント「光のフェスティバル」で、パフォーマンスを行うアーティスト＝１６日、クロアチア・ザグレブ（ＡＦＰ時事）

　１６日、クロアチアの首都ザグレブの国立劇場前で、パフォーマンスを行うアーティスト。

　新型コロナウイルス禍で２年にわたり中断していたイベント「光のフェスティバル」が始まった。

フォトのほかの記事