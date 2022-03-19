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マッチョの聖地「マッスルビーチ」が営業再開

　編集局 　2022/3/19　 フォト　


ロスのベニスで、観光客を持ち上げるボディービルダー

マッチョの聖地「マッスルビーチ」が営業再開

ベニスで観光客を軽々と持ち上げる肉体を鍛え上げたボディービルダー＝１４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス（ＥＰＡ時事）

　１４日、米カリフォルニア州ロサンゼルスのベニスで、肉体を鍛え上げたボディービルダーが、観光客を軽々と持ち上げている。

　海岸沿いの一角にあるこの「マッスルビーチ」は新型コロナウイルスの影響で休業していたが、この日、営業を再開した。

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