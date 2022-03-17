世界日報 Web版

ホーム > フォト > サバの日に福井の伝統料理「へしこ」をＰＲ

サバの日に福井の伝統料理「へしこ」をＰＲ

　編集局 　2022/3/17　 フォト社会　


ピザやカツ丼など､県観光連盟と美浜町が新メニューを提供

サバの日に福井の伝統料理「へしこ」をＰＲ

へしこや、へしこを使ったオリジナルメニュー＝８日午後、福井県美浜町

　サバをぬか漬けにした伝統料理「へしこ」をＰＲするため、福井県観光連盟と同県美浜町は３月８日の「サバの日」に合わせ、へしこやサバを使った料理などを提供する初のキャンペーンを行っている。

　町内の飲食店や旅館、美浜へしこ組合の事業者などが参加。１８日まで、へしこのピザやへしこカツ丼など新メニュー９品を提供している。

　民宿と旅館計２軒では、サバをコンセプトにデザインし、特別メニューを出す客室「サバルーム」も。同組合は「それぞれが伝統を受け継ぎ、一生懸命漬けている。ぜひ召し上がってほしい」。

フォトのほかの記事

社会のほかの記事