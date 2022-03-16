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沖縄・久米島沖のＥＥＺで中国が海洋調査か

　編集局 　2022/3/16　 フォト　


海上保安庁の巡視船が確認、外務省が中国政府に抗議

沖縄・久米島沖のＥＥＺで中国が海洋調査か

船尾から海中にワイヤを伸ばす中国の海洋調査船＝１５日午前（第１０管区海上保安本部提供）

　１５日午前９時２５分ごろ、久米島（沖縄県久米島町）沖の排他的経済水域（ＥＥＺ）内で、中国の海洋調査船「潤江１」がワイヤのようなものを海中に伸ばしているのを、海上保安庁の巡視船が確認した。

　第１０管区海上保安本部（鹿児島市）によると、久米島の北西約２８７キロの東シナ海で潤江１を発見。巡視船が無線で活動中止を要求したところ、日中中間線の外に退去した。外務省は、外交ルートを通じて中国政府に対し抗議した。

　中国の海洋調査船によるＥＥＺ内での活動は昨年５月、波照間島（同県竹富町）の周辺で確認されている。

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