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何人前？　巨大なクスクスを用意する料理人

　編集局 　2022/3/18　 フォト　


リビア・クサールハッジで、北アフリカの伝統的な料理

何人前？　巨大なクスクスを用意する料理人

北アフリカの伝統的な料理クスクスを用意する料理人＝１０日、リビア・クサールハッジ（ＡＦＰ時事）

　リビアの首都トリポリから約１３０㌔のクサールハッジで１０日、巨大なクスクスを用意する料理人。

　クスクスは北アフリカの伝統的な料理で世界最小のパスタとも呼ばれる。リビアのクスクスデーを祝うイベントで振る舞われた。

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