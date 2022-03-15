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茨城県水戸市の「偕楽園」で、梅3000本が見頃

　編集局 　2022/3/15　 フォト社会　


日本三名園の一つ、園内を赤・白・ピンクに染める

茨城県水戸市の「偕楽園」で、梅3000本が見頃

「偕楽園」で見頃を迎えている３０００本の梅＝茨城県水戸市

　日本三名園の一つ、水戸市の「偕楽園」で梅が見頃を迎えている。約１００品種、３０００本が園内を赤や白、ピンクに染めた。

　地元の片岡拓雄さん（８０）は「梅の季節になると来たくなる。広いし、きれいだから、いつまでいても飽きない」とうれしそうに話した。

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