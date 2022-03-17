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甘い香りに包まれそう、咲き誇る一面の桃の花

　編集局 　2022/3/17　 フォト　


スペイン･カタルーニャ自治州アイトナ、観光客が大勢訪問

甘い香りに包まれそう、咲き誇る一面の桃の花

アイトナの広大な敷地一面に広がるのは桃の花＝９日撮影、スペイン・カタルーニャ自治州アイトナ（ＥＰＡ時事）

　一面に広がるのは桃の花。スペイン北東部カタルーニャ自治州アイトナには、この景色を見るために大勢の観光客が訪れる。

　８５００ヘクタール以上の広大な敷地に果樹が植えられており、甘い香りに包まれそうだ。

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