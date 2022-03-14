被災地の青空を彩る、250枚の黄色のハンカチ

編集局 2022/3/14 フォト｜社会 [東日本大震災11年]

「いわき震災伝承みらい館」、エールや追悼の思い掲げる

１０日、東日本大震災の記憶や教訓を伝える「いわき震災伝承みらい館」（福島県いわき市）では、復興へ向けたエールや追悼の思いが書かれた黄色いハンカチ約２５０枚が掲げられていた。

大学傘下のボランティア団体が企画したイベントで、同館を訪れた横浜市の関野尚子さん（２１）は「全国から寄せられたメッセージを読むと、震災に対していろいろな人の思いがストレートに伝わってくる」

「将来は教育関係の仕事を目指しているので、子供たちに学んだことを伝えていきたい」と話した。展示は３１日まで。