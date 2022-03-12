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斉藤鉄夫国交相、ウクライナ大使と会談

　編集局 　2022/3/12　 フォト　


｢ウクライナ国民と共に｣、インフラ復興「関係省庁と連携｣

斉藤鉄夫国交相、ウクライナ大使と会談

ウクライナのコルスンスキー駐日大使（右）と会談する斉藤鉄夫国土交通相＝１１日午後、国交省

　斉藤鉄夫国土交通相は１１日、ロシアの侵攻を受けているウクライナのコルスンスキー駐日大使と国交省内で会談した。

　同省によると、大使は将来のインフラ復興に関する支援を要請。斉藤氏は「できることを関係省庁と連携しながらやっていきたい」と応じたという。

　斉藤氏は会談で「われわれは常にウクライナ国民と共にある」と述べた。大使は、日本政府からの支援に対して謝意を伝えた。

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