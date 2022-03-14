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白熱の空中戦、ホシムクドリ２羽が縄張り争い

　編集局 　2022/3/14　 フォト　


ハンガリー北部で撮影、交配や子育てのため激しく争う

白熱の空中戦、ホシムクドリ２羽が縄張り争い

激しい縄張り争いを繰り広げる２羽のホシムクドリ＝４日撮影、ハンガリー（ＥＰＡ時事）

　ハンガリー北部で、２羽のホシムクドリが火花を散らしている。

　渡り鳥であるこの種は、春になると、交配や子育てのために激しい縄張り争いを繰り広げる。

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