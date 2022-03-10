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佐藤唯行氏が死去、本紙ビューポイント執筆者

　編集局 　2022/3/10　 フォト社会　


享年67歳、獨協大学外国語学部教授、ユダヤ人史が専門

佐藤唯行氏が死去、本紙ビューポイント執筆者

獨協大学外国語学部教授で本紙ビューポイント執筆者の佐藤唯行氏

　獨協大学外国語学部教授で本紙ビューポイント執筆者の佐藤唯行（さとう・ただゆき）氏が２月15日、多臓器不全のため死去した。67歳だった。葬儀は近親者で済ませた。

　ユダヤ人史が専門で、長年ビューポイント欄にユダヤに関する独自の論評を掲載し、好評を博していた。また著書も多く、２月に『「ユダヤ」で読み解く世界史』（ＰＨＰ文庫）を出版したばかりだった。

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