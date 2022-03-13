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「啓蟄」の２日前、カエルが一足早くお目覚め

　編集局 　2022/3/13　 フォト　


韓国ソウル近郊の華城で撮影、花の間から顔をのぞかせる

「啓蟄」の２日前、カエルが一足早くお目覚め

鮮やかに咲く花の間から、顔をのぞかせているカエル＝３日、韓国ソウル（ＥＰＡ時事）

　鮮やかに咲く花の間から、カエルが顔をのぞかせている。

　太陰暦でカエルが冬眠から目覚める日とされる「啓蟄（けいちつ）」を迎える２日前、韓国ソウル近郊の華城で３日、撮影された。

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