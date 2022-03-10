カザフフスタン政府、反戦デモを異例の許可

編集局 2022/3/10 フォト｜社会 [ウクライナ危機]

アルマトイで2000人が参加、露のウクライナ侵攻に反対

中央アジア・カザフスタンの最大都市アルマトイで、ロシアのウクライナ侵攻に反対するデモが行われた。参加者は２０００人を超えた。カザフ当局は通常、この種のデモを許可しないが、ロシアを支持する国にも制裁を拡大すべきだと英国などで声が上がり始めたことから、ロシアとは距離を置く姿勢を示したい考えとみられる。

カザフ政府は５日、英政府から制裁対象にはならないと確約を得ていると強調。一方でデモを容認した。（アルマトイ〈カザフ〉ＡＦＰ時事）