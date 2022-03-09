世界日報 Web版

ホーム > フォト > ２人の子供が描く大きな「理想の世界」

２人の子供が描く大きな「理想の世界」

　編集局 　2022/3/09　 フォト　


ケニアの首都ナイロビの国連事務所に登場したアート作品

２人の子供が描く大きな「理想の世界」ナイロビの国連事務所に登場したアート作品＝２月２３日撮影、ケニア・ナイロビ（ＥＰＡ時事）

ナイロビの国連事務所に登場したアート作品＝２月２３日撮影、ケニア・ナイロビ（ＥＰＡ時事）

　ケニアの首都ナイロビの国連事務所に登場したアート作品。

　２人の子供が「理想の世界」を描く様子を表現しており、絵の大きさは７２００平方㍍もある。

　地面に炭などで描かれた巨大な理想は、空から見下ろして初めて全体が分かる。

フォトのほかの記事