岐阜市、「高級な」鵜飼い観覧船がお披露目

編集局 2022/3/09 フォト｜社会

貸し切り料金は13万円、鵜匠の巧みな技を間近で鑑賞

岐阜市内を流れる長良川の鵜（う）飼いを船上から鑑賞できる観覧船３隻が完成した。市が業者に委託して既存の船を改造したもので、高級感を打ち出したのが特徴だ。

１５人乗りの貸し切り料金は一般の船の約３倍に当たる１３万円余りに設定。５月から運用を開始する。外観は黒で統一し、内装は１隻ずつ白、藍、緋色（ひいろ）とそれぞれ異なるテーマカラーを採用した。

もともと３０人乗りだった船を１０～１５人乗りとし、両側にソファ席を配置した。乗客は靴を脱がずに乗船し、鵜を操る鵜匠（うしょう）の巧みな技を間近で鑑賞できる。