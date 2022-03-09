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太宰府天満宮、梅の下で「曲水の宴」開催

　編集局 　2022/3/09　 フォト社会　


平安の宮中行事を再現、杯が流れて来るまでに和歌を詠む

太宰府天満宮、梅の下で「曲水の宴」開催

梅が咲き誇る太宰府天満宮で行われた「曲水の宴」＝６日、福岡県太宰府市

　６日、梅が咲き誇る太宰府天満宮（福岡県太宰府市）で「曲水の宴」が行われた。

　平安時代の宮中行事を再現した神事で、十二単（ひとえ）などの装束を身にまとった参会者が、水路に浮かべた杯が自分の前に流れて来るまでに和歌を作る。

　新型コロナウイルスの影響で、観客を参会者の家族に限定して２年ぶりの開催となった。

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