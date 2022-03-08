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ポルトガルでカーニバル、春の訪れはベルの音

　編集局 　2022/3/08　 フォト　


カラフルな衣装を身にまとった「カレト」が家々を訪問

ポルトガルでカーニバル、春の訪れはベルの音

カラフルな衣装を身にまとった「カレト」が通りを走り抜けるポルトガルの伝統的なカーニバル＝１日撮影、ポルトガル・ポデンセ

　ポルトガル北部ポデンセで、冬から春に移り変わる時期に行われる伝統的なカーニバル。

　カラフルな衣装を身にまとった「カレト」が通りを走り抜け、家々を訪問する。腰にはベルが付いており、春の訪れをにぎやかに知らせてくれる。

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