冬の札幌を彩る光、約73万個のＬＥＤを使用

編集局 2021/11/21 フォト｜社会

宮殿などがモチーフに、夜の街を幻想的な雰囲気に包む

冬の札幌を彩るイベント「第４１回さっぽろホワイトイルミネーション」が１９日、中央区の大通公園などで始まった。

約７３万個の発光ダイオード（ＬＥＤ）が使用され、夜の街を幻想的な雰囲気に包んだ。同園ではライラックの花や宮殿をモチーフにした電飾が輝き、道行く人は写真を撮影するなどして楽しんでいた。