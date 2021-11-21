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冬の札幌を彩る光、約73万個のＬＥＤを使用

　編集局 　2021/11/21　 フォト社会　


宮殿などがモチーフに、夜の街を幻想的な雰囲気に包む

冬の札幌を彩る光、約73万個のＬＥＤを使用

札幌市中央区の大通公園などで始まった冬の札幌を彩るイベント「第４１回さっぽろホワイトイルミネーション」＝１９日

　冬の札幌を彩るイベント「第４１回さっぽろホワイトイルミネーション」が１９日、中央区の大通公園などで始まった。

　約７３万個の発光ダイオード（ＬＥＤ）が使用され、夜の街を幻想的な雰囲気に包んだ。同園ではライラックの花や宮殿をモチーフにした電飾が輝き、道行く人は写真を撮影するなどして楽しんでいた。

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