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「もっと遊ぼうよ」じゃれ合う三つ子の赤ちゃん

　編集局 　2021/11/20　 フォト　


独西部エッセン近郊の動物園、先月８日に生まれたばかり

「もっと遊ぼうよ」じゃれ合う三つ子の赤ちゃん

じゃれ合う三つ子のライオンの赤ちゃん＝１５日、ドイツ・エッセン（ＥＰＡ時事）

　ドイツ西部エッセン近郊の動物園で、じゃれ合う三つ子のライオンの赤ちゃん。先月８日に生まれたばかりの愛くるしい姿は今月１５日、お披露目された。

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