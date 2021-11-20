世界日報 Web版

ホーム > フォト > 日本郵便、大谷翔平選手のＭＶＰ記念切手を発売

日本郵便、大谷翔平選手のＭＶＰ記念切手を発売

　編集局 　2021/11/20　 フォト社会　


84円切手５枚のほか、ポストカードやタオルなどもセット

日本郵便、大谷翔平選手のＭＶＰ記念切手を発売

日本郵便が発売する米大リーグ・エンゼルスの大谷翔平選手のＭＶＰ記念切手（同社提供）

　日本郵便は１９日、米大リーグ・エンゼルスの大谷翔平選手が２０２１年のア・リーグ最優秀選手（ＭＶＰ）に選出されたことを記念した切手セットを発売すると発表した。８４円切手５枚のほか、ポストカードやタオルなどが入り、１セット５５００円。別途送料が６００円かかる。

　２０日午前０時１５分から日本郵便のオンラインショップで申し込みを受け付ける。郵便局の窓口では２４日から。商品の配送は来年１月下旬以降を予定している。

フォトのほかの記事

社会のほかの記事