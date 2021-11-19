元気に育って、ガーデンシクラメンの出荷ピーク

編集局 2021/11/19 フォト｜社会

奈良県葛城市の花苗生産農家「花工房 たいま花園」で

奈良県葛城市の花苗生産農家「花工房 たいま花園」では、冬を彩るガーデンシクラメンの出荷が最盛期を迎えている。

ガーデンシクラメンは品種改良で耐寒性があり、小ぶりのシクラメン。同園では白、ピンク、赤など約１０色、１０種を栽培し、来月中旬までに４万株を出荷する。夏の天候不良で若干育ちが遅くなったが、無事にシーズンを迎えた。同園の吉村敏樹代表（５１）は「約１年かけた花たち。元気に育ってほしい」と思いを込める