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ミス・ユニバース日本代表が岸田首相を表敬

　編集局 　2021/11/18　 フォト　


渡辺珠理さんが表敬訪問、首相得意の「聞く力」を発揮

ミス・ユニバース日本代表が岸田首相を表敬

２０２１ミス・ユニバース日本代表の渡辺珠理さん（中央左）らの表敬を受ける岸田文雄首相（同右）＝１７日午後、首相官邸

　岸田文雄首相は１７日午後、首相官邸で２０２１年ミス・ユニバース日本代表の渡辺珠理さん(２６)の表敬訪問を受けた。

　渡辺さんら出席者によると、首相は「世界で活躍するために何が必要なのか」「日本の女性がリーダーになるために何が足りないか」などと質問を投げかけ、得意の「聞く力」を発揮していたという。

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