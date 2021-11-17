カーニバルが開幕、羽目を外しても対策は万全

編集局 2021/11/17 フォト

ドイツ･ケルンで、新型コロナウイルス対策で参加者を限定

ドイツ西部ケルンで１１日、王冠をかぶり、赤鼻を着けてカーニバルの幕開けを祝う参加者。

ケルン旧市街の人が集まる場所では、新型コロナウイルス対策として、ワクチン接種者か感染後に回復した人だけ参加を認める「２Ｇ」と呼ばれるルールが適用される。