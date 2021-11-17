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岸田文雄首相「着物の魅力、世界に発信を」

　編集局 　2021/11/17　 フォト　


全日本きもの装いコンテスト受賞者らの表敬を受ける

岸田文雄首相「着物の魅力、世界に発信を」

全日本きもの装いコンテスト受賞者の表敬を受ける岸田文雄首相（中央）＝１６日午後、首相官邸

　岸田文雄首相は１６日、首相官邸で「全日本きもの装いコンテスト」の「女王」に選ばれた宮本明希さん(２３)らの表敬を受けた。

　鮮やかな振り袖姿の受賞者に囲まれ、首相は「日本の誇る伝統文化である着物の魅力が、世界にしっかり発信されることを心から願っている」と笑顔で語った。

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