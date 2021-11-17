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イルカにメリークリスマス、子供たちから歓声

　編集局 　2021/11/17　 フォト社会　


横浜市金沢区の「横浜・八景島シーパラダイス」で開催中

イルカにメリークリスマス、子供たちから歓声

サンタクロースの衣装に身を包み、イルカに餌をプレゼントするダダイバー＝横浜・八景島シーパラダイス

　横浜市金沢区の「横浜・八景島シーパラダイス」で、サンタクロースの衣装に身を包んだダイバーが、イルカの親子が泳ぐ水槽で餌をプレゼントするイベントが始まった。

　イルカたちはサンタダイバーを物珍しそうに見ていた。訪れた子供たちは一足早いサンタの登場に歓声を上げながら見上げていた。イベントは来月２５日まで。

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