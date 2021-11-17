世界日報 Web版

ホーム > フォト > 福井県越前町、越前がにバスで冬の味覚を

福井県越前町、越前がにバスで冬の味覚を

　編集局 　2021/11/17　 フォト社会　


JR福井駅と道の駅「越前」を片道１時間で結ぶバスを運行

福井県越前町、越前がにバスで冬の味覚を

ＪＲ福井駅と道の駅「越前」を往復する「越前がに」のラッピングバス＝６日、福井県越前町

　福井県越前町は、「越前がに」の水揚げシーズンに合わせ、バスを運行している。車体は、カニと町の花である水仙のデザインがラッピングされている。ＪＲ福井駅と町内の道の駅「越前」を片道約１時間で結ぶ。

　運行期間は、来年３月２７日までの土日祝日と年末年始。１日２往復で料金は大人片道１８００円。冬季は天候に応じてルートを変更し、目的地へ向かう。

　これまでもＪＲ敦賀駅と町を結ぶバスが運行されてきたが、２０２４年の北陸新幹線県内開業を見据え、さらに利便性を高める狙いだ。

フォトのほかの記事

社会のほかの記事