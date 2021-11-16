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高度3637ｍの上空で、バルーンの上から撮影

　編集局 　2021/11/16　 フォト　


フランス中部シャテルローで、慈善事業への寄付を募る

高度3637ｍの上空で、バルーンの上から撮影

熱気球の頂部に立ってポーズを取るバルーニスト＝１０日、フランス中部シャテルロー（ＡＦＰ時事）

　フランス中部シャテルローで１０日、熱気球の頂部に立ってポーズを取るバルーニスト。

　慈善事業への寄付を募るテレビ企画で、高度３６３７㍍を超える上空でのパフォーマンスに挑戦した。

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