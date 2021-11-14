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先の大戦で持ち出された釣り鐘が米国から返還

　編集局 　2021/11/14　 フォト社会　


沖縄県立博物館・美術館で公開、米軍中将の孫娘が所有

先の大戦で持ち出された釣り鐘が米国から返還

沖縄県立博物館・美術館で公開されている米国から返還された釣り鐘＝那覇市

　先の大戦で沖縄から持ち出された釣り鐘が那覇市の沖縄県立博物館・美術館で公開されている。

　釣り鐘は、沖縄戦で米第１０陸軍司令官を一時務めたロイ・ガイガー中将の孫娘が所有していたもので、今年返還された。

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