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エリザベス女王が登場？　本物そっくりの蝋人形

　編集局 　2021/10/22　 フォト　


マダム・タッソー館の新作、英西部の通りでお披露目

エリザベス女王が登場？　本物そっくりの蝋人形

英西部ブラックプールの通りでお披露目されたエリザベス女王のろう人形＝１４日（ＡＦＰ時事）

　英西部ブラックプールの通りに１４日、エリザベス女王が馬車で優雅に登場？

　実はこれ、世界の著名人の精巧なろう人形で知られるマダム・タッソー館の新作。ろう人形館での展示を前にお披露目された。

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