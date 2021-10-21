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秋の大移動、ポーランドの山脈から羊が下山

　編集局 　2021/10/21　 フォト　


タトラ山脈での放牧から村に戻って来た羊の群れ

秋の大移動、ポーランドの山脈から羊が下山

秋の大移動、ポーランドの山脈から羊が下山

　タトラ山脈での放牧からポーランド南部の村に戻って来た羊の群れ。

　羊の下山は毎年秋におなじみの光景という。

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