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「家康手植の蜜柑」マーマレードに英国の金賞

　編集局 　2021/10/20　 フォト社会　


家康が静岡の駿府城に植えた蜜柑、４社が６商品を開発

「家康手植の蜜柑」マーマレードに英国の金賞

マーマレードを手にする田辺静岡市長（左）と開発者の望月さん＝８日、静岡市役所

　徳川家康が駿府城（静岡市）に植えたとされる「家康手植の蜜柑（みかん）」を使ったマーマレードが、英国の「ワールドマーマレードアワード２０２１」で２年連続の金賞を受賞した。

　製作した「ロサ・マリー」（同）代表の望月佐朋子さんは、「非常にうれしい。英国をはじめ、世界に出ていくことができれば」と喜んでいる。

　静岡市によると、品種は魁子時代に中国から伝来した「ホンミカン」（紀州ミカン）。県の天然記念物に指定され、現在は市が管理する。このミカンを活用し、４社が６商品を開発しているという。

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