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岸田文雄首相、谷村新司さんらに防犯貢献表彰

　編集局 　2021/10/18　 フォト　


犯罪や非行を防止する運動の応援ソングを手掛ける

岸田文雄首相、谷村新司さんらに防犯貢献表彰

安全安心なまちづくり関係功労者表彰式で、岸田文雄首相（右）から表彰状を受け取る歌手の谷村新司さん＝１５日午後、首相官邸

　岸田文雄首相は１５日、首相官邸で開かれた防犯活動など安全なまちづくりに貢献した功労者として、歌手の谷村新司さんらを表彰した。谷村さんは犯罪や非行を防止する運動の応援ソングを手掛けた。

　首相は「防犯や再犯防止に関する取り組みにご尽力いただいており、長年にわたる多大なご貢献に対し、心より敬意と感謝を表したい」とたたえた。

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