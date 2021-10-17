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未来の配達員、ファストフードを運ぶドローン

　編集局 　2021/10/17　 フォト　


イスラエルのヘルツリヤで、運用テストをメディア公開

未来の配達員、ファストフードを運ぶドローン

配達ドローンの運用テスト＝１１日、イスラエル・ヘルツリヤ（ＡＦＰ時事）

　イスラエルの沿岸都市ヘルツリヤで１１日、ファストフードを運ぶドローン。

　国を挙げて取り組む配達ドローンの運用テストがメディアに公開された。すしやアイスクリームが空を飛んで届く日も近い？

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