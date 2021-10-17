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ピンクに染まったソバ畑、赤ソバ85万本が見頃

　編集局 　2021/10/17　 フォト社会　


国営武蔵丘陵森林公園で、10月下旬にはさらに鮮やかに

ピンクに染まったソバ畑、赤ソバ85万本が見頃

国営武蔵丘陵森林公園で見頃を迎えた赤ソバの花＝１６日、埼玉県滑川町

　国営武蔵丘陵森林公園（埼玉県滑川町）でピンク色のソバの花が見頃を迎えている。

　一般的な白い花をつけるソバではなく、観賞用に改良された「赤ソバ」という品種。今年は約８５万本が植えられ、１０月下旬にかけて気温が下がるとさらに鮮やかになるという。

　同県飯能市から訪れた女性(４５)は「広く一面にじゅうたんが敷かれているよう」とうっとり。

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