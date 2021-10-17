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エゾナキウサギが冬支度、餌集めに大忙し

　編集局 　2021/10/17　 フォト社会　


北海道鹿追町の然別湖畔で、草をくわえて岩場を駆け回る

エゾナキウサギが冬支度、餌集めに大忙し

冬を越すため餌集めに大忙しのエゾナキウサギ＝６日、北海道鹿追町

　
　
　北海道鹿追町の然別（しかりべつ）湖畔では、「ピー、ピー」と鳴きながら、エゾナキウサギが冬を越すための草をくわえて岩場を駆け回り、餌集めに大忙し。

　然別湖ネイチャーセンターによると、エゾナキウサギは体長１５㌢ほどで日本では道内の山岳地帯だけに生息し、１万年以上前の氷河期に大陸から日本に渡ってきたという。

　冬眠はせず、秋に蓄えた餌を食べながら冬を越す。

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