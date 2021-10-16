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衆院選を前に警察庁が全国警察本部長会議を開催

　編集局 　2021/10/16　 フォト社会　


中村格長官が訓示「不偏不党で悪質な違反を取り締まる」

衆院選を前に警察庁が全国警察本部長会議を開催

衆院選に向けて警視庁に設置された選挙違反取締本部の看板＝１５日午前、東京都千代田区

　１９日公示・３１日投開票の衆院選を前に警察庁は１５日、全国警察本部長会議をオンライン形式で開催した。中村格長官は「不偏不党、厳正公平な立場を堅持しつつ、悪質な違反は徹底して取り締まり、選挙の公正を求める国民の期待に応えてもらいたい」と訓示した。

　警視庁や各道府県警は同日、選挙違反取締本部を設置。警察庁によると、１３日時点で全国の警察が警告した選挙違反は計５５８件で、ポスターを正しい方法で張らないなどの文書掲示違反が大半を占めた。

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