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海上自衛隊、新型潜水艦「はくげい」が進水

　編集局 　2021/10/15　 フォト　


たいげい型２番艦、神戸市で命名・進水式、23年就役へ

海上自衛隊、新型潜水艦「はくげい」が進水

海上自衛隊の潜水艦「はくげい」の命名・進水式＝１４日午後、神戸市中央区の川崎重工業神戸工場

海上自衛隊、新型潜水艦「はくげい」が進水

命名・進水式を行った海上自衛隊の潜水艦「はくげい」＝１４日午後、神戸市中央区

　海上自衛隊の最新潜水艦の命名・進水式が１４日、川崎重工業神戸工場（神戸市）で開かれ、「はくげい」と艦名が決まった。新型のたいげい型潜水艦の２番艦で、２０２３年３月に就役予定。

　海自によると、「はくげい」は「白鯨」と書き、白いマッコウクジラを意味する。旧日本海軍を含めて初めて採用された艦名という。

　基準排水量は約３０００トンで、全長８４メートル、全幅約９メートル。建造費は約７２０億円。乗組員は約７０人で、１番艦の「たいげい」と同じく、艦内居住性を向上させ、女性乗組員の専用区画も設けた。

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