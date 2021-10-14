中日の山井と藤井、悲喜こもごもの引退試合

編集局 2021/10/14 フォト

山井「歴史に爪痕残せた」、藤井「中身濃かった16年」

中日一筋で活躍した２選手が引退試合に臨んだ。山井は先発登板して、１番塩見から低めのスライダーで空振り三振を奪い、「いろいろな思いがこみ上げてきた」と涙を見せた。１番右翼で出場した藤井は、その裏の打席で外角球を見逃して３球三振に倒れ、苦笑いでベンチへ下がった。

山井は２００７年の日本シリーズ第５戦では、八回まで完全投球を見せ、「プロ野球の歴史に爪痕を少しでも残せたのは望外の喜び」。藤井は「死球に始まり、見逃し三振に終わった１６年。中身が濃かった」と実感を込めて話した。