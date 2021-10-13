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湖が割れた？　死海のビーチを歩く観光客

　編集局 　2021/10/13　 フォト　


旧約聖書に出てくるエピソードを連想させる神秘的な光景

湖が割れた？　死海のビーチを歩く観光客

死海のイスラエル側のビーチを歩く観光客＝７日、イスラエル（ＥＰＡ時事）

　イスラエルとヨルダンの国境にある塩湖、死海のイスラエル側のビーチを歩く観光客。

　海が割れて道ができたという旧約聖書に出てくるエピソードを思い起こさせる神秘的な光景だが、波しぶきのように見えるのは塩のかたまりだ。

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