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我孫子市、移動図書館車「そよかぜ号」を導入

　編集局 　2021/10/13　 フォト社会　


市内小中学校の巡回を開始、屋内で「密」発生を回避

我孫子市、移動図書館車「そよかぜ号」を導入

千葉県我孫子市が新しく導入した移動図書館＝９月３０日午前、同市役所

　千葉県我孫子市は、新しい移動図書館車「そよかぜ号」を導入し、１２日から市内小中学校の巡回を始める。学校の図書室の蔵書以外に貸し出し可能な本を増やし、新型コロナウイルス対策として屋内で「密」が発生するのを防ぐ狙い。

　そよかぜ号の蔵書は約３０００冊。市内１０校を月１回ずつ訪れ、４時間目から昼休みを挟んで５時間目まで滞在する。

　市立図書館での７～１２歳の本の貸し出し人数は、新型コロナの影響で感染拡大前から半減した。市担当者は「教室以外の活動で得られる明るい気持ちも届けたい」。

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