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車いすテニスの国枝慎吾選手が人生初の始球式

　編集局 　2021/10/08　 フォト　


ロッテ－楽天戦で始球式に臨む、見事にノーバウンド投球

車いすテニスの国枝慎吾選手が人生初の始球式

始球式を務める車いすテニス男子の国枝慎吾＝７日、ゾゾマリン

　東京パラリンピックの車いすテニス男子シングルスで金メダルを獲得した国枝慎吾（ユニクロ）が７日、ＺＯＺＯマリンスタジアムで行われたロッテ－楽天戦で始球式に臨んだ。

　マウンドの手前から体をひねって投じたボールは、見事にノーバウンドで捕手のミットに収まった。

　人生で初めてという始球式を終え、「テニスの試合とは違ったアドレナリンが出た。子供の頃からの憧れもあったので一生の思い出になった」と球団を通じてコメントした。

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