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「空中浮揚」スペースを設置、あなたは歩ける？

　編集局 　2021/10/08　 フォト　


ＮＹの展望台「サミット・ワン・バンダービルト」で

「空中浮揚」スペースを設置、あなたは歩ける？

マンハッタンの高層ビルに設置された展望台「サミット・ワン・バンダービルト」の「空中浮揚」スペース＝１日、米ニューヨーク（ＥＰＡ時事）

　ニューヨーク中心部マンハッタンの高層ビルに設置された展望台「サミット・ワン・バンダービルト」の「空中浮揚」スペース。

　摩天楼をガラスの床越しに見下ろせる。２１日に一般公開されるが、あなたは歩ける？

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