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ラグビー新施設「さくらオーバルフォート」完成

　編集局 　2021/10/08　 フォト社会　


埼玉・熊谷スポーツ文化公園内に、パナソニックの新拠点

ラグビー新施設「さくらオーバルフォート」完成

ラグビー新施設「さくらオーバルフォート」の落成記念式典に出席したパナソニックの堀江翔太選手（左から２番目）＝埼玉県熊谷市

　埼玉県熊谷市の熊谷スポーツ文化公園内に、ラグビー新施設「さくらオーバルフォート」が完成した。

　来年１月開幕の国内新リーグ１部に所属する「埼玉パナソニックワイルドナイツ」の新拠点で、クラブハウスや屋内運動場などを整備。一般客向けのホテルやレストランなども備えた。敷地は約３万平方㍍、総工費３４億９０００万円。

　落成記念式典に出席したパナソニックの堀江翔太選手（３５）は「この素晴らしい施設に見合った結果を残し、皆さんと笑ってシーズンを終えられるように日々精進したい」と語った。

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