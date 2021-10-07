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フランスの動物園にも双子のパンダの赤ちゃん

　編集局 　2021/10/07　 フォト　


２頭は８月２日生まれ、現在の体重は2800グラム以上

フランスの動物園にも双子のパンダの赤ちゃん

フランスの動物園で飼育員に抱きかかえられる双子のパンダの赤ちゃん＝９月３０日、フランス中部ロワールエシェール県（ＡＦＰ時事）

　フランス中部ロワールエシェール県の動物園で飼育員に抱きかかえられる双子のパンダの赤ちゃん。２頭は８月２日生まれ、現在の体重は２８００㌘以上。

　日本でも上野動物園（東京都台東区）で双子のパンダが６月に誕生し、人気を集めている。

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