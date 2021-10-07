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色づく北の大地、大雪山国立公園で紅葉が見頃

　編集局 　2021/10/07　 フォト社会　


上士幌町の松見大橋周辺で、雲海と一緒に紅葉を楽しむ

色づく北の大地、大雪山国立公園で紅葉が見頃

大雪山国立公園で見頃を迎えた紅葉＝６日、北海道上士幌町

　北海道の大雪山国立公園では、紅葉が見頃を迎えている。６日、国道２７３号に架かる「松見大橋」（上士幌町）周辺では、雲海を背に赤や黄に彩られた絶景が行楽客の目を楽しませた。

　札幌市から夫婦で訪れた高寺茂さん(８８)は「（訪れたのは）３回目だが、雲海も一緒に見られたのは初めて」と目を細めた。

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