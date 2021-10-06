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シリア難民の少女に支援を、巨大な人形が到着

　編集局 　2021/10/06　 フォト　


仏・ストラスブールの欧州評議会本部で、緊急支援を訴え

シリア難民の少女に支援を、巨大な人形が到着

フランス東部ストラスブールの欧州評議会本部に到着した巨大な人形＝９月３０日（ＡＦＰ時事）

　フランス東部ストラスブールの欧州評議会本部に到着した巨大な人形。

　シリア難民の少女という設定で、トルコと欧州を横断し、年少の難民に対する緊急支援の必要性を訴えている

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